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02.06.2020 - 11:45 |

Nusret Gökçe dijitale geçti!

DÃ¼nyada â€˜tuz serpmeâ€™ hareketiyle meÅŸhur olan Nusret GÃ¶kÃ§e, restoranlara aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ izni verilince soluÄŸu lokanta zincirinin KapalÄ±Ã§arÅŸÄ± ÅŸubesinde aldÄ±.Â

Nusret Gökçe dijitale geçti!
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Ä°ki ay aradan sonra ziyaretÃ§ilerine â€˜merhabaâ€™ diyen KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine de katÄ±lan Nusret GÃ¶kÃ§e, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ateÅŸlerini tek tek Ã¶lÃ§tÃ¼. AlÄ±nan hijyenik Ã¶nlemler konusunda ekibiyle toplantÄ± yaptÄ±.

NUSRET DÄ°JÄ°TAL MENÃœYÃœ TANITTI
Talimatlara sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde uyulmasÄ±nÄ± isteyen Nusret, yeni dÃ¼zende kaÄŸÄ±t menÃ¼leri de kaldÄ±rdÄ±. MÃ¼ÅŸteriler bundan bÃ¶yle masalardaki kare kodu telefonlarÄ±na okutarak dijital menÃ¼ye ulaÅŸacak.Â (MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ± / Posta)

Demet AkalÄ±n ile Esra Balamir buluÅŸtuÅžarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, corona virüsü yakalanan ve hastalÄ±ÄŸÄ± yenen arkadaÅŸÄ± Esra Balamir ile bir araya geldi. AkalÄ±n o anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
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Cadde YazarlarÄ±

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