Ä°ki ay aradan sonra ziyaretÃ§ilerine â€˜merhabaâ€™ diyen KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine de katÄ±lan Nusret GÃ¶kÃ§e, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ateÅŸlerini tek tek Ã¶lÃ§tÃ¼. AlÄ±nan hijyenik Ã¶nlemler konusunda ekibiyle toplantÄ± yaptÄ±.

NUSRET DÄ°JÄ°TAL MENÃœYÃœ TANITTI

Talimatlara sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde uyulmasÄ±nÄ± isteyen Nusret, yeni dÃ¼zende kaÄŸÄ±t menÃ¼leri de kaldÄ±rdÄ±. MÃ¼ÅŸteriler bundan bÃ¶yle masalardaki kare kodu telefonlarÄ±na okutarak dijital menÃ¼ye ulaÅŸacak.Â (MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ± / Posta)