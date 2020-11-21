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21.11.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Nusret’e kolpacı göndermesi

Tuğba Özerk, yaptığı tuzlama hareketiyle dünyada fenomen olan etçi Nusret Gökçe’ye ağır gönderme yaptı.

Nusret’e kolpacı göndermesi
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Tuğba Özerk, yaptığı tuzlama hareketiyle dünyada fenomen olan etçi Nusret Gökçe’ye ağır gönderme yaptı. Gökçe’nin İzmirli depremzedeler için telefon numarasını paylaşıp, “Beni arayın” demesine tepki gösteren şarkıcı, “Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen yanlış anlamasın kimse, bir hamburger 75 TL... Yalandan ‘Telefon açın’ diyen kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor” diye yazdı. Özerk, kısa süre sonra tweet’i sildi.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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