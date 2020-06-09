MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nusret’e tepki
09.06.2020 - 07:00 |

Nusret’e tepki

Nusret Gökçe, sağılmak için getirilen mandaların içinde verdiği pozu Instagram’dan “Çok önemli toplantı” notuyla paylaşınca, tepki aldı.

Nusret’e tepki
ABONE OL

Nusret Gökçe, sağılmak için getirilen mandaların içinde verdiği pozu Instagram’dan “Çok önemli toplantı” notuyla paylaşınca, tepki aldı. İşletmeciye, “Bir insan böyle bir kareyi çekmek için ne yaşamış olabilir?”, “Bunun yaptığı paylaşımlar yüzünden et yemeyi bıraktım” ve “Bu fotoğrafı görmek zorunda değiliz” mesajları yazıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müşterek hayat

Müşterek hayat

Pazar nostaljisi

Pazar nostaljisi

Övgüye cevap yok

Övgüye cevap yok

Aşk hikayesi

Aşk hikayesi

Sıradaki Haber