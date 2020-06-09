Nusret’e tepki

Nusret Gökçe, sağılmak için getirilen mandaların içinde verdiği pozu Instagram’dan “Çok önemli toplantı” notuyla paylaşınca, tepki aldı. İşletmeciye, “Bir insan böyle bir kareyi çekmek için ne yaşamış olabilir?”, “Bunun yaptığı paylaşımlar yüzünden et yemeyi bıraktım” ve “Bu fotoğrafı görmek zorunda değiliz” mesajları yazıldı.