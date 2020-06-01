01.06.2020 - 17:59 |
Nusret'in kardeşi denizin içinde mangal yaptı
Ağabeyi Nusret Gökçe'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken Özgür Gökçe, deniz içinde yaptığı şovla sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya paylaşımları ve meşhur tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe de yapmış olduğu şovlarla adından söz ettirmeye başladı.
Sosyal medyada 100 binin üzerinde takipçisi olan Özgür Gökçe, son olarak denizin içinde yaptığı şovla dikkat çekti. Gökçe'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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