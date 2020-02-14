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14.02.2020 - 07:00 |

O artık dünyanın en yaşlı erkeği

Japonya’da yaşayan 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe, dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

O artık dünyanın en yaşlı erkeği

Niigata Eyaleti’nde yaşayan 5 Mart 1907 doğumlu Chitetsu Watanabe, uzun yaşamanın sırrının ‘gülümsemek” olduğunu söyledi. Beş çocuk babası Watanabe için kaldığı huzur evinde sertifika töreni düzenlendi. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Watanabe’nin 20 yaşında gittiği Tayvan’da 18 sene yaşadıktan sonra, II. Dünya Savaşı’nın ardından Japonya’ya döndüğü belirtildi.

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