Sıla, evinde verdiği canlı yayın sonrası telefonunu kapatmayı unutup ‘Oh be kurtuldum’ tarzdaki hareketinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Açıklama yapan şarkıcı, “Şifa niyetine yaptığım yayında, türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Kötü niyet olmayan, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için buna güldük geçtik. Ama ah o fesat durur mu?” diyerek, eleştirenlere tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, Sıla’yı ti’ye alan bir video paylaştı. Komedyen, telefonu kapattığını sanıp, “Bunlardan bıktım. Biz de insanız, of!” diyerek, şarkıcıyı etikeledi.