MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘O fesat durur mu?’
27.03.2020 - 07:00 |

‘O fesat durur mu?’

Sıla, evinde verdiği canlı yayın sonrası telefonunu kapatmayı unutup ‘Oh be kurtuldum’ tarzdaki hareketinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

‘O fesat durur mu?’

Sıla, evinde verdiği canlı yayın sonrası telefonunu kapatmayı unutup ‘Oh be kurtuldum’ tarzdaki hareketinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Açıklama yapan şarkıcı, “Şifa niyetine yaptığım yayında, türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Kötü niyet olmayan, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için buna güldük geçtik. Ama ah o fesat durur mu?” diyerek, eleştirenlere tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, Sıla’yı ti’ye alan bir video paylaştı. Komedyen, telefonu kapattığını sanıp, “Bunlardan bıktım. Biz de insanız, of!” diyerek, şarkıcıyı etikeledi.

Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Moralimizi yüksek tutalım’

‘Moralimizi yüksek tutalım’

‘Başrolü ben değilim’

‘Başrolü ben değilim’

Bağışta yarıştılar

Bağışta yarıştılar

Süper anneanne!

Süper anneanne!

Sıradaki Haber