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13.04.2020 - 13:41 |

'O tezkereci, benim daha 13 ayım var'

Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

'O tezkereci, benim daha 13 ayım var'

Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan Alişan, komedyen Tolga Çevik'le askerlik arkadaşı olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından Tolga Çevik'i de etiketlediği kareye, "Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun inşallah. Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası" notunu yazdı.

O tezkereci, benim daha 13 ayım var

 

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Cadde Yazarları

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