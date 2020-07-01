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01.07.2020 - 10:02 |

'O yavru kedi ağladıkça yüreğim parçalandı'

Karaköy’deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan şarkıcı Ayta Sözeri, yakındaki inşaatın tepesinde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiyeyi seferber etti.

'O yavru kedi ağladıkça yüreğim parçalandı'
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Ayta Sözeri, önceki akşam Karaköy’deki Lüsyen adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Yakındaki bir inşaatın tepesinde miyavlayan yavru kedinin sesini duyan şarkıcı, onu kurtarabilmek için hemen telefonuna sarılıp itfaiyeyi çağırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; gelen ekibe kedinin yerini gösteren Ayta Sözeri, “O yavru kedi ağladıkça yüreğim parçalandı. İtfaiyeyi çağırmasam sabaha kadar uyuyamazdım. O kadar yükseğe çıkmış, kurtulacak olmasına çok sevindim” dedi.

O yavru kedi ağladıkça yüreğim parçalandı

Magazin Haberleri Bülteni (1 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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