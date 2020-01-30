ÖDÜL GECESİ

Diamond of Turkey ödül gecesi, önceki akşam Ataköy Hyatt Regency’de gerçekleşti. Sunuculuğunu Deniz Akkaya ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı törene, Serdar Ortaç, Merve Özbey, Ümit Karan ve Safiye Soyman gibi isimler katıldı.

Geceye, Soyman’la katılan Faik Öztürk, “Safiye benim kiloma takıyor ama kendisi üç korseyle dışarıya çıkıyor” diyerek, herkesi güldürdü. İkili, “Yeni bir single’ımız çıkıyor ve aynı zamanda Afrika konserlerimiz de başlayacak” açıklamasında bulundu.

‘Onur Ödülü’ alan Ortaç’ın ise gazetecilerle sohbet ederken bir hayli duygusal olduğu görüldü. Kardeşinin hâlâ hastanede yattığını söyleyen sanatçı, “Bu hayatta her şeye hazırlıklı olmalıyız. Annem de çok kötü durumda. Çok üzülüyor. Bugün burada güzel şeyler dileyip, harika işler yapmamız gerekiyor” diye konuştu.