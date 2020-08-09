Dokuz delikli sahada gerçekleşen İsmail Erdoğan Kaptanlık Turnuvası’na, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Nid

a Yılmaz, Can Ertuna, Serdar Dağıstan gibi pek çok tanıdık isim ve golfe gönül veren sporcu katıldı. İki gün süren organizasyonda, Kadınlar A Kategorisi’nde birinciliği Aynur Kutal, B Kategorisi’nde ise Ayfer Toprak kazandı. Gençler Kategorisi’nde Nurdi Can birinci seçildi. Erkeklerin büyük mücadele verdiği A Kategorisi’nde ise kazanan Serdar Dağıstan oldu. Ödüllerini turnuva sonunda Bodrum Golf Kulübü Başkanı Fikret Öztürk ve Kaptan İsmail Erdoğan’ın elinden alan şampiyonlar ve arkadaşları, daha sonra görkemli bir kokteylde ağırlandı.