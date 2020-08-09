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09.08.2020 - 07:00 |

Ödül günü

İş dünyasında çok sayıda başarılara imza atmanın yanı sıra golf sporuna verdiği destekle tanınan Fikret Öztürk’ün başkanlığını yaptığı Bodrum Golf Kulübü, önceki gün görkemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.

Ödül günü
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Dokuz delikli sahada gerçekleşen İsmail Erdoğan Kaptanlık Turnuvası’na, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Nid

Ödül günü

a Yılmaz, Can Ertuna, Serdar Dağıstan gibi pek çok tanıdık isim ve golfe gönül veren sporcu katıldı. İki gün süren organizasyonda, Kadınlar A Kategorisi’nde birinciliği Aynur Kutal, B Kategorisi’nde ise Ayfer Toprak kazandı. Gençler Kategorisi’nde Nurdi Can birinci seçildi. Erkeklerin büyük mücadele verdiği A Kategorisi’nde ise kazanan Serdar Dağıstan oldu. Ödüllerini turnuva sonunda Bodrum Golf Kulübü Başkanı Fikret Öztürk ve Kaptan İsmail Erdoğan’ın elinden alan şampiyonlar ve arkadaşları, daha sonra görkemli bir kokteylde ağırlandı.

 

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