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01.02.2021 - 07:00 |

Ödül mutluluğu

Samsun Rotary Kulübü’nün her yıl geleneksel hale getirdiği hizmet ödülü töreni, pandemi kuralları doğrultusunda gerçekleşti.

Ödül mutluluğu
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Samsun Rotary Kulübü’nün her yıl geleneksel hale getirdiği hizmet ödülü töreni, pandemi kuralları doğrultusunda gerçekleşti. Samsun Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ümit Eminoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan anlamlı güne, kulüp üyelerinden Av. Sıla Köksal, Yasemin Erbilgin, Ayşe Eminoğlu, Prof. Gülten İmamoğlu, Nur Aydıner, Özlem Başoğlu, Aytül Tekay ve Cengiz Uzdil katıldı. Başoğlu’nun yoğun gayretleriyle gerçekleşen törende, ‘Meslek Hizmet Ödülü’ sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Gülten İmamoğlu’na verildi.

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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