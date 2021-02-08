Ödüller sahiplerini buldu

Türkçe pop müziğin en güçlü isimlerinin belirlendiği ‘PowerTürk Müzik Ödülleri’ sahiplerini buldu. PowerApp’te yüzbinlerce müzikseverin kullandığı

oylarla gerçekleşen törende; Sertab Erener, ‘En Güçlü Kadın Şarkıcı’ ve ‘En Güçlü Albüm’ olmak üzere iki ödül kazandı. Sanatçı, “Yıllardır sahnede olan biri için böyle bir ödülü neredeyse 28 yıl sonra hâlâ almak beni çok mutlu etti” dedi. ‘En Güçlü Erkek Şarkıcı’ seçilen Buray ise, “Bu ödüller bizler için en güzel motivasyon, moral kaynağı” diye konuştu.