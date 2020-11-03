Ödüller sahiplerini buluyor

Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek etkinlik, 18.15’te TV8’de canlı yayınlanacak. ‘Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde bu yıl yine oy verenlerin desteğiyle, TMOK ve MEB iş birliği sonucunda tablet bağışı yapılacak.