Ödülleri topladılar!

Avrupa’nın en prestijli müzik ödüllerinden MTV Avrupa Müzik Ödülleri, önceki akşam pandemi gölgesinde sahiplerini buldu. Londra’dan Budapeşte’ye kadar Avrupa’nın birçok farklı noktasından yayın yapılan organizasyonun sunuculuğunu, gecede ‘En İyi Pop Şarkıcısı’ seçilen İngiliz müzik grubu Little Mix üstlendi.

Koronavirüs nedeniyle dijital ortamda düzenlenen törene, Güney Koreli pop grubu BTS damgasını vurdu. Ekip, ‘Dynamite’ parçasıyla ‘En İyi Şarkı’, ‘En İyi Grup’, ‘En Çok Hayranı Olan Grup’ ve ‘En İyi Sanal Canlı Konser’ ödüllerini topladı. Sosyal mesafeye önem verilen kırmızı halı seremonisindeyse şıklık yarışı vardı.

İşte ‘En İyiler’

Sanatçı: Lady Gaga

Latin Şarkıcı: Karol G

Rock Sanatçısı: Coldplay

Alternatif Müzik Şarkıcısı: Hayley Williams

Hip-Hop Şarkıcısı: Cardi B

İş Birliği: Karol G-Tusa ft Nicki Minaj

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