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25.12.2020 - 07:00 |

Ödüllerle döndü!

Çağdaş sanatçı Lara Kamhi’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Tutsak’ ve ‘Senden Korktum Ben’ klipleri, Varşova ve Şikago’da düzenlenen film festivallerinden ödüllerle döndü.

Ödüllerle döndü!
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Çağdaş sanatçı Lara Kamhi’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Tutsak’ ve ‘Senden Korktum Ben’ klipleri, Varşova ve Şikago’da düzenlenen film festivallerinden
ödüllerle döndü. Kamhi, ‘Tutsak’ video’suyla Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali 2020’deprodüksiyon tasarımcısı olarak ‘En İyi Görsel Efekt ve Tasarım’ ödülünü kazanırken; ‘Senden Korktum Ben’le ise Blow-Up Film Festivali’nde ‘En İyi Müzik Videosu’ kategorisinde ikinci seçildi.

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Cadde Yazarları

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