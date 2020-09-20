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20.09.2020 - 10:53 |

Ödüllü başarı

Londra Uluslararası Zeytinyağı Yarışması (LIOOC) ve NYIOOC New York Zeytinyağı Yarışması gibi birçok organizasyonda ‘Altın Madalya’ sahibi olan Sidyma, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.

Ödüllü başarı
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Sidyma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sergül Yücekök, “Hedefimiz, ürettiğimiz bu çok özel ve yüksek polifenollü zeytinyağı ile ekstrelerini sağlık-kozmetik alanında dünyaya açıp, insanlara hem daha sağlıklı hem de daha güzel bir yaşam sunabilmek” şeklinde konuştu.

Ödüllü başarı

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