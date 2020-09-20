20.09.2020 - 10:53 |
Ödüllü başarı
Londra Uluslararası Zeytinyağı Yarışması (LIOOC) ve NYIOOC New York Zeytinyağı Yarışması gibi birçok organizasyonda ‘Altın Madalya’ sahibi olan Sidyma, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.
Sidyma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sergül Yücekök, “Hedefimiz, ürettiğimiz bu çok özel ve yüksek polifenollü zeytinyağı ile ekstrelerini sağlık-kozmetik alanında dünyaya açıp, insanlara hem daha sağlıklı hem de daha güzel bir yaşam sunabilmek” şeklinde konuştu.