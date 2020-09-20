Ödüllü başarı

Sidyma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sergül Yücekök, “Hedefimiz, ürettiğimiz bu çok özel ve yüksek polifenollü zeytinyağı ile ekstrelerini sağlık-kozmetik alanında dünyaya açıp, insanlara hem daha sağlıklı hem de daha güzel bir yaşam sunabilmek” şeklinde konuştu.