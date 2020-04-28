28.04.2020 - 18:56 |
Öfke filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? - Öfke filmi başrol oyuncuları kimlerdir? İşte oyuncu kadrosu ve yönetmeni
Merakla beklenen Öfke filmi bu akşam STAR TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan Öfke filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Öfke filminin çekildiği yer ve zaman ile ilgili ayrıntılar...
ÖFKE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir.
2014 yılında gösterime giren ve başrollerinde Nicolas Cage’in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Rachel Nichols, Peter Stormare, Danny Glover ve Max Ryan gibi isimler yer alıyor.
ÖFKE FİLMİ OYUNCU KADROSU
Nicolas Cage – Paul Maguire
Rachel Nichols – Vanessa Maguire
Max Ryan – Kane
Michael McGrady – Danny Doherty
Peter Stormare – Francis O'Connell