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19.09.2020 - 07:00 |

Öğrencilere destek

Öğrencilere destek
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Acun Ilıcalı’dan uzaktan eğitime büyük destek! Televizyoncu, dizüstü bilgisayarı olmayan çocuklar için bir kampanya başlatacağını duyurdu.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Acun Ilıcalı, yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Televizyoncu, uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı olmayan öğrencilere yardım eli uzatacağını duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, yarın akşam kanalında bağış kampanyası düzenleyecek.

Ilıcalı, “Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Öğrencilerin eğitimden mahrum kalmamaları için yarın akşam TV8’de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım” sözleriyle müjdeyi verdi.

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