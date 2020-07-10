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10.07.2020 - 16:49 | | ÇEŞME (DHA)

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu el ele

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile Çeşme'de bir restorandan çıkarken el ele görüntülendi.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu el ele
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Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüpoğlu, Çeşme'deki bir restoranda vakit geçirdi.

Oğulcan'ın kız kardeşi Elif Engin'in üniversite mezuniyetinin kutlandığı mekan çıkışında çift, ele ele objektiflere takıldı.

Basın mensuplarının soru ymneltmek istemesi üzerine Engin, "Arkadaşlar sonra konuşuruz" diyerek mekandan ayrıldı.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu el ele


Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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Cadde Yazarları

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