Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu el ele

Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüpoğlu, Çeşme'deki bir restoranda vakit geçirdi.

Oğulcan'ın kız kardeşi Elif Engin'in üniversite mezuniyetinin kutlandığı mekan çıkışında çift, ele ele objektiflere takıldı.

Basın mensuplarının soru ymneltmek istemesi üzerine Engin, "Arkadaşlar sonra konuşuruz" diyerek mekandan ayrıldı.



