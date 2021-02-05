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05.02.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

OÄŸulcan Engin ve Ezgi EyüboÄŸlu hasret giderdi

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mart ayÄ±ndan bu yana aÅŸk yaÅŸayan Ezgi EyÃ¼boÄŸlu ile OÄŸulcan Engin, kavuÅŸtu. Uzun sÃ¼redir 'Survivor' Ã§ekimleri iÃ§in Dominikâ€™te olan OÄŸulcan Engin soluÄŸu sevgilisi Ezgi EyÃ¼boÄŸluâ€™nun yanÄ±nda aldÄ±.

OÄŸulcan Engin ve Ezgi EyüboÄŸlu hasret giderdi
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Dominikâ€™te Survivor Ã§ekimlerinde olan Seda Sayanâ€™Ä±n oÄŸlu OÄŸulcan Engin, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ezgi EyÃ¼boÄŸluâ€™na kavuÅŸtu. EyÃ¼boÄŸlu, â€œOÄŸulcan uzun zamandÄ±r Dominik'teydi, birlikte zaman geÃ§iriyoruz. BirkaÃ§ eksiÄŸimiz var biraz alÄ±ÅŸveriÅŸ yapacaÄŸÄ±z" dedi.

OÄŸulcan Engin ve Ezgi EyÃ¼boÄŸlu hasret giderdi

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Ezgi EyüboÄŸlu ve OÄŸulcan Engin'den aÅŸk paylaÅŸÄ±mÄ±

Ezgi EyÃ¼boÄŸlu- OÄŸulcan Engin Ã§ifti, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde birlikte yaÅŸamaya karar vermiÅŸti. ÃœnlÃ¼ Ã§ift iddiaya gÃ¶re geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Acarkent'te kirasÄ± 20 bin TL olan bir ev kiraladÄ±. Ä°kili, evin kirasÄ±nÄ± da yarÄ± yarÄ±ya Ã¶deyeceklerine dair anlaÅŸma yaptÄ±.Â

OÄŸulcan Engin ve Ezgi EyÃ¼boÄŸlu hasret giderdi


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Ezgi EyüboÄŸlu- OÄŸulcan Engin'den evlilik yolunda ilk adÄ±m

KORONAVÄ°RÃœSÃœ YENDÄ°LER
Ã–te yandan geÃ§tiÄŸimiz haftalarda koronavirÃ¼se yakalanan Ezgi EyÃ¼boÄŸlu ve OÄŸulcan Engin, 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼recinin ardÄ±ndan ilk kez dÄ±ÅŸarÄ± adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡ift, Belgrad OrmanÄ±â€™ndaki 6 kmâ€™lik parkurda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

OÄŸulcan Engin ve Ezgi EyÃ¼boÄŸlu hasret giderdi

YAKLAÅžIK BÄ°R YILDIR BÄ°RLÄ°KTELER
Ezgi EyÃ¼boÄŸlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan boÅŸandÄ±ktan sonra Seda Sayan'Ä±n oÄŸlu OÄŸulcan Engin ile yeni bir aÅŸka yelken aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°kilinin aÅŸkÄ±, birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± 'Bayi ToplantÄ±sÄ±' filminin galasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan iliÅŸkilerini gizlemeyen Ã§ift, yaklaÅŸÄ±k 10 aydÄ±r birlikte. Ä°ki sevgili, birbirleriyle Ã§ekildikleri fotoÄŸraflarÄ± sÄ±k sÄ±k sosyal medya hesaplarÄ±ndan yayÄ±nlÄ±yor.

OÄŸulcan Engin ve Ezgi EyÃ¼boÄŸlu hasret giderdi

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Magazin Haberleri Bülteni (4 Åžubat 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
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