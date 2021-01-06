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06.01.2021 - 14:58 |

Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir cevabı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığını itiraf eden şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir cevabı
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Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıktı. Ünlü şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz" sözleriyle aşkı itiraf etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Oğuzhan Koç, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Aşkını duyurduktan sonra ilk kez objektiflere takılan şarkıcı, gazetecilerin Demet Özdemir ile ilgili sorularına kısa bir yanıt verdi.

"NE SÖYLESEM BOŞ"
2021'in ilk aşk bombasına imza atan 35 yaşındaki Koç, "Instagram'da bir açıklama yaptım. Ondan başka ne söylesem boş. Çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

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