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31.01.2021 - 07:00 |

Okar'a hırsızlık şoku!

Oya Okar’ın ziynet eşyaları ve aracı çalındı. Soruşturma devam ederken oyuncu, “Umarım suçlular yakalanır” diye konuştu

Okar'a hırsızlık şoku!
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Kanal D’de ekrana gelen ‘Arka Sokaklar’ dizisinde Selin Komiseri canlandıran Oya Okar, hırsızlık şoku yaşadı. Oyuncunun evine giren hırsızlar, ziynet eşyalarını ve kapının önündeki otomobilini çaldı. Görgü tanıkları hırsızların, çakar lambası olan bir araçla geldiğini belirtti.
Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Okar, “Yıllarca çalışarak, emeğinizle edindiklerinizi biri geliyor, dakikalar içinde alıyor, götürüyor. Dilerim kimsenin başına gelmez, insan ancak başına gelince anlıyor. Umarım suçlular yakalanır” açıklamasını yaptı.

 

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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