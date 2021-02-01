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01.02.2021 - 13:32 |

Oktay Kaynarca: EDHO'nun senaryosu ders konusu olur

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, A Para’da yayınlanan 'Biz Bize' programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Oktay Kaynarca: EDHO'nun senaryosu ders konusu olur
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Oktay Kaynarca, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) başarısının sırrını açıkladı: Senaryomuz ders konusu olabilecek kadar iyi.

56 yaşındaki oyuncu, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz erkek işi gibi görünüyor ama her kesimden, her eğitim seviyesinden insanlarla karşılaşıyorum ve öyle güzel tepkiler alıyorum ki şaşırıyorum. Karşılaştığım bir kadın 'Diyalogların sahiciliği, bizi sürekli ters köşeye yatırması, güldürürken düşündürmesi gerçekten ders konusu' dedi. Senaryoyu elime aldığımda ben de aynen böyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynarca, "Sette kalma rekorum 36 saat. Sette iki ekip çalışıyoruz. Bir ekip benimle sahneyi çekip dinlenmeye gidiyor, sonra ikincisiyle çekimlerime devam ediyorum. Onlar dinlenirken ben dinlenemiyorum" ifadelerini kullandı.

EDHO'nun yıldızı, "Hızır mı, yoksa Çakır mı?' diye soracak olursanız bence Hızır. Çünkü Hızır daha insan, daha olgun, daha her şeye hakim. Hızır'ın bütün notalarına basarak oynamak hem zor, hem keyifli" dedi.

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Cadde Yazarları

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