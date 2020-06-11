Oktay Kaynarca: Ne değişti?

Oktay Kaynarca ile Demet Akbağ’ın başkanı olduğu Oyuncular Sendikası arasında yeniden başlayan setler yüzünden tartışma çıktı. Kaynarca’nın, “Setler dursun diye bağıranlar şimdi ne diyecek?” sözlerine dernek, “Salgından etkilenen tüm ülkelerde yapımlar 10-20 Mart tarihi arasında tamamen durmuştur. İstanbul’da bulaş katsayısı ‘16’ iken devam eden set vardı. 1 Haziran’da tüm sektörde normalleşme planları uygulanmaya konulmuştur” açıklamasını yaptı.

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin virüs nedeniyle erken sezon finali yaptığını belirten oyuncu, “150’ye yakın kişi iki ay evine daha az para götürebildi. O günden bugüne ne değişti? ‘Normalleşme, başladı’ diyeceksiniz. Evet ama verilere bakıldığında şimdiyle o dönem arasında çalışmayı engelleyecek ne gibi bir uçurum var? Keşke set emekçilerinin çalışmadıkları iki ayını da nasıl kapatacaklarına dair istatiksel bir çalışma yapsaydınız” dedi.