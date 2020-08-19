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19.08.2020 - 17:40 |

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken fakirlik tanımı

Oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla fakirliğin tanımını yaptı.

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken fakirlik tanımı
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Televizyon ekranlarında yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettirmeye devam eden Oktay Kaynarca, Instagram hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Kimi zaman kadrosunda yer aldığı diziyle ilgili bilgiler verdiği hesabından kimi zaman da hayat üzerine önemli mesajlar veren Oktay Kaynarca yine çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

'AZA SAHİP OLAN DEĞİL, ÇOK İSTEYEN FAKİRDİR'

İnsanların açgözlülüğüne göndermede bulunan Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: “Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir.”

Oktay Kaynarcadan dikkat çeken fakirlik tanımı

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