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02.03.2020 - 07:00 |

Okula göre ‘ev’ alacak

Sandra Bullock, Interview dergisine verdiği röportajda anneliğini anlattı.

Okula göre ‘ev’ alacak

Sandra Bullock, Interview dergisine verdiği röportajda anneliğini anlattı. Bir kızı bir de oğlu olan 55 yaşındaki oyuncu, “Çocuk yetiştiren herkese bakıyorum. Onlara doğru ve yanlış arasındaki farkı nasıl anlatacağımızı merak ediyorum” dedi. Okul durumlarına müdahale ettiğini belirten Bullock, “Üç seçenek verdim. Gidecekleri eğitim kurumunun sokağının başındaki evlerden birini alacağım” açıklamasıyla şaşırttı.

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