Olay fotoğraf!

Bir yıl içinde 45 kilodan fazla veren ve yeni görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Adele, önceki gün yaptığı bir paylaşımla ilk kez hayranlarının karşısına bu kadar cesur çıktı. 32 yaşındaki sanatçı, vürüs sebebiyle iptal edilen Notting Hill Karnavalı’na atıfta bulunduğu fotoğrafıyla, 4 milyondan fazla beğeni topladı.