01.09.2020 - 07:00 |
Olay fotoğraf!
Bir yıl içinde 45 kilodan fazla veren ve yeni görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Adele, önceki gün yaptığı bir paylaşımla ilk kez hayranlarının karşısına bu kadar cesur çıktı.
Bir yıl içinde 45 kilodan fazla veren ve yeni görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Adele, önceki gün yaptığı bir paylaşımla ilk kez hayranlarının karşısına bu kadar cesur çıktı. 32 yaşındaki sanatçı, vürüs sebebiyle iptal edilen Notting Hill Karnavalı’na atıfta bulunduğu fotoğrafıyla, 4 milyondan fazla beğeni topladı.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.