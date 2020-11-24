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24.11.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Ölümden döndü

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, dün Etiler’de kaza yaptı. Batur olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Ölümden döndü
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MESUT YILMAZ

 

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, dün sabah saatlerinde Etiler’de trafik kazası yaptı. Ölümden dönen oyuncunun, kullandığı

1 milyon 350 bin TL’lik lüks aracı, orta refüjde bulunan ağaca vurduktan sonra yol kenarındaki araca çarparak durabildi. 

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Batur da Ulus’taki Liv Hospital’a kaldırıldı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sosyal medya fenomenini, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Enese Batur lüks otomobiliyle kaza yaptıSOSYAL medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı. Batur, kazayı yara almadan atlatırken, lüks otomobilinde hasar oluştu.
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Cadde Yazarları

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