Ölümden döndü

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, dün sabah saatlerinde Etiler’de trafik kazası yaptı. Ölümden dönen oyuncunun, kullandığı

1 milyon 350 bin TL’lik lüks aracı, orta refüjde bulunan ağaca vurduktan sonra yol kenarındaki araca çarparak durabildi.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Batur da Ulus’taki Liv Hospital’a kaldırıldı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sosyal medya fenomenini, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etmeye çalıştı.