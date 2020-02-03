Ömercik son yolculuğuna uğurlandı

‘Ömercik’ filmleriyle tanınan ve KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez (61), son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gören ve evinde hayatını kaybeden sanatçı, Üsküdar Selimiye Camisi’nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Dönmez’in ablası Hamiyet Özdinç, “Herhalde

ilacına yetişememiş. KOAH da kalbini tetiklemiş. Ömrü bu kadarmış demek ki, emir büyük yerden” dedi. Cenazeye, ailesinin yanı sıra Zeynep Değirmencioğlu, Ediz Hun ve Yavuz Karakaş’ın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.