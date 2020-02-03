MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ömercik son yolculuğuna uğurlandı
03.02.2020 - 07:00 | | AA

Ömercik son yolculuğuna uğurlandı

‘Ömercik’ filmleriyle tanınan ve KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez (61), son yolculuğuna uğurlandı.

Ömercik son yolculuğuna uğurlandı

‘Ömercik’ filmleriyle tanınan ve KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez (61), son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gören ve evinde hayatını kaybeden sanatçı, Üsküdar Selimiye Camisi’nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Dönmez’in ablası Hamiyet Özdinç, “Herhalde
ilacına yetişememiş. KOAH da kalbini tetiklemiş. Ömrü bu kadarmış demek ki, emir büyük yerden” dedi. Cenazeye, ailesinin yanı sıra Zeynep Değirmencioğlu, Ediz Hun ve Yavuz Karakaş’ın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı. 

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adem Kılıçcı ve Hakan Hatipoğlu maç öncesi yemekte

Adem Kılıçcı ve Hakan Hatipoğlu maç öncesi yemekte

Feryal Gülman alışverişte

Feryal Gülman alışverişte

Ezgi Mola tek başına sinemada

Ezgi Mola tek başına sinemada

Ünlü sanatçı Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Ünlü sanatçı Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Sıradaki Haber