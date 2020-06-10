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HaberlerMagazin Haberleri Ömür Gedik'ten Ferhat Göçer'e: Bugün cezalısın
10.06.2020 - 17:32 |

Ömür Gedik'ten Ferhat Göçer'e: Bugün cezalısın

Ferhat Göçer ile Ömür Gedik, 3 aylık karantinada hiç kavga etmediklerini söyleyip, “Aramızda tartışma bile çıkmadı” demişti. Ünlü çift, kendine nazar değdirdi.

Ömür Gedik'ten Ferhat Göçer'e: Bugün cezalısın
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Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik ile bahçede keyif yaptıkları sırada kendisini ısıran sivrisineği öldürdü. Haçiko Dernek Başkanı, hayvansever Ömür Gedik, sevgilisini azarladı. Ünlü şarkıcı, bu anları videoya alıp Instagram’a da yükledi.

İşte tartışma anı:
Ferhat Göçer: Off fena ısırdı.
Ömür Gedik: O sineği öldürdün, nasıl yaparsın? Bir can aldın.
Ferhat Göçer: Ama çok kötü ısırdı, ne yapacaktım?
Ömür Gedik: Üfleseydin, giderdi. Can aldın. Bugün cezalısın. Seninle konuşmayacağım.

Ömür Gedik, evinde 8 kedi, 3 köpek besliyor.

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