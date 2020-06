Ömür Gedik'ten Ferhat Göçer'e: Bugün cezalısın

Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik ile bahçede keyif yaptıkları sırada kendisini ısıran sivrisineği öldürdü. Haçiko Dernek Başkanı, hayvansever Ömür Gedik, sevgilisini azarladı. Ünlü şarkıcı, bu anları videoya alıp Instagram’a da yükledi.

İşte tartışma anı:

Ferhat Göçer: Off fena ısırdı.

Ömür Gedik: O sineği öldürdün, nasıl yaparsın? Bir can aldın.

Ferhat Göçer: Ama çok kötü ısırdı, ne yapacaktım?

Ömür Gedik: Üfleseydin, giderdi. Can aldın. Bugün cezalısın. Seninle konuşmayacağım.

Ömür Gedik, evinde 8 kedi, 3 köpek besliyor.