29.09.2020 - 14:22 |
Önce alışveriş sonra bakım
Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Sabah saatlerinde alışveriş merkezine giden Esmersoy, mağaza turu ardından kişisel bakımını yaptırdı.
Sabah saatlerinde alışveriş merkezine giden sunucu, Markalar Sokağı'nda bulunan mağazalarda kısa süre alışveriş yaptı. Alışveriş turu sonrası kuaföre giderek kişisel bakımını yaptıran Burcu Esmersoy, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Aracının gelmesiyle muhabirlere kolay gelsin dileyen Esmersoy, alışveriş merkezinden ayrıldı.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.