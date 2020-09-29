MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Önce alışveriş sonra bakım
29.09.2020 - 14:22 |

Önce alışveriş sonra bakım

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Sabah saatlerinde alışveriş merkezine giden Esmersoy, mağaza turu ardından kişisel bakımını yaptırdı.

Önce alışveriş sonra bakım
ABONE OL

Sabah saatlerinde alışveriş merkezine giden sunucu, Markalar Sokağı'nda bulunan mağazalarda kısa süre alışveriş yaptı. Alışveriş turu sonrası kuaföre giderek kişisel bakımını yaptıran Burcu Esmersoy, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Aracının gelmesiyle muhabirlere kolay gelsin dileyen Esmersoy, alışveriş merkezinden ayrıldı.

Önce alışveriş sonra bakım

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları ve dizileri

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları ve dizileri

Kuruluş Osman fragman - Cüneyt Arkın rolü | Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman fragman - Cüneyt Arkın rolü | Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?

Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında, bebeği neden öldü?

Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında, bebeği neden öldü?

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? Masumlar Apartmanı 3. bölüm bu akşam izlenecek

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? Masumlar Apartmanı 3. bölüm bu akşam izlenecek

Sıradaki Haber