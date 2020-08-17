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17.08.2020 - 12:53 |

'Önce oyunculuk eğitimi almam lazım'

Modacı Emel Yıldırım, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

'Önce oyunculuk eğitimi almam lazım'
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Yalnız başına geldiği AVM’de meydan katında bulunan mağazalardan alışveriş yapan Emel Yıldırım, kendine yöneltilen sorulara ayak üstü cevap verdi. Ünlü modacı, "Kendi adımla bir stüdyo açma niyetim var. Kadınların baştan aşağı her şeyi bulabilecekleri bir yer olmasını istiyorum. Önümüzdeki günlerde netlik kazanacak" dedi.

Birçok sinema projesinde teklif aldığını belirten Yıldırım, "Bu ara birkaç teklif aldım. Ekranlardan uzun süre uzak kaldığım için önce iyi bir eğitim almam lazım, sonrasında uygun bir projeyle ekran önüne de geçme isteğim var" açıklamasında bulundu.

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