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27.04.2020 - 07:00 |

Önce tıraş sonra kutlama

Mahruki Ailesi’nin Etiler Yanarsu Sokak’taki evlerinin bahçesi tarihi günlerinden birini yaşadı.

Önce tıraş sonra kutlama

Mahruki Ailesi’nin Etiler Yanarsu Sokak’taki evlerinin bahçesi tarihi günlerinden birini yaşadı. Doğdukları günden beri çocukları Bilge ve Barlas’ın saçını kesmeyi adet haline getiren Mine Mahruki, karantina günlerinde de geleneği bozmadı. Anne Mahruki, önce iki evladının daha sonra da 35 yıllık berberini salgın münasebetiyle bırakan eşi Nasuh Mahruki’nin, saç ve sakalını düzeltti. Bu neşeli anların ardından aile, akşam da Bilge’nin beşinci doğum gününü kutladı. Her sene bahçede dostların katılımıyla gelenek haline gelen bu yaş günü kutlamaları, bu yıl evin, süslenip mutlu anların fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

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