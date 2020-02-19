Havanın güzelliğini fırsat bilerek dışarı çıktığını belirten Begüm Kütük, "Evim buraya çok yakın, Allah'tan pijamalar ile çıkmadım dışarı" diyerek gülümsedi.

Sevgililer Günü'nün hatırlatılması üzerine güzel oyuncu, "Bu sefer yırttı. Çünkü ablamın doğum günü vardı, onu kutladık. Evlendikten sonra böyle sürprizler azalıyor. Önceden balonlar, çiçekler havada uçuşurdu. Şimdi 'evden çıkmasak mı?' modunda oluyor insan" ifadelerini kullandı.