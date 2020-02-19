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HaberlerMagazin Haberleri 'Önceden balonlar, çiçekler havada uçuşurdu'
19.02.2020 - 16:07 | | MESUT YILMAZ

'Önceden balonlar, çiçekler havada uçuşurdu'

Oyuncu Begüm Kütük, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

'Önceden balonlar, çiçekler havada uçuşurdu'

Havanın güzelliğini fırsat bilerek dışarı çıktığını belirten Begüm Kütük, "Evim buraya çok yakın, Allah'tan pijamalar ile çıkmadım dışarı" diyerek gülümsedi.

Sevgililer Günü'nün hatırlatılması üzerine güzel oyuncu, "Bu sefer yırttı. Çünkü ablamın doğum günü vardı, onu kutladık. Evlendikten sonra böyle sürprizler azalıyor. Önceden balonlar, çiçekler havada uçuşurdu. Şimdi 'evden çıkmasak mı?' modunda oluyor insan" ifadelerini kullandı. 

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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