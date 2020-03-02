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02.03.2020 - 07:00 |

Önemli adım

Kaliteli gözlükleri uygun fiyata satmasıyla bilinen Eye Connection, İtalyan Marchema Milano’yu bünyesine katarak, dünya markası olma yolunda, önemli bir adım attı.

Önemli adım

Kaliteli gözlükleri uygun fiyata satmasıyla bilinen Eye Connection, İtalyan Marchema Milano’yu bünyesine katarak, dünya markası olma yolunda, önemli bir adım attı. Bu iş birliğini kutlamak için Banu Sağnak-Çağatay Erten ev sahipliğinde Nişantaşı mağazasında bir davet düzenlendi. Magazin ve cemiyet hayatından birçok renkli simanın katıldığı etkinlikte, Eye Connection Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Erten, “Aslında sadece markayı değil, onun yaratıcısını ve tasarımcısını da aramıza aldık. Bundan çok mutluyuz” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
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