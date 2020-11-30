Öngör’den ‘Güç’ten Sonra Devam’

Garanti Bankası’nın efsanevi genel müdürlerinden Y. Akın Öngör, 2000 yılında görevinden ayrıldığında herkesi, özellikle de bankacılık çevrelerini hayrete düşürmüştü. Öngör, ‘Güç’ten Sonra Devam’ adlı kitabında tam da bunu anlatıyor. Hayatın güçten ve onun kullanımından ibaret olmadığının, insanın kendine ve çevresine zaman ayırması gerektiğinin altını çiziyor.