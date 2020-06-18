Onlar erdi muradına...

Gazeteci-yazar Ufuk Özcan ile Türk Hava Yolları’nda kabin amiri Özlem Tunçakad, önceki gün Sarıyer Evlendirme Dairesi’nde dünya evine girdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahın şahitliğini, Alişan, Saruhan Hünel, iş insanı Serdar Kanbur ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür yaptı. Damatlık Ünal Taylı imzası taşırken, gelinlikse Vakko’dan oldu. Çiftin balayını, pandemi sürecinin geçmesinin ardından yapacağı öğrenildi. Özcan çiftini bu mutlu günlerinde aralarında, Aslı Hünel, Görkem Sevindik, Aslıhan Karalar, Gökhan Keser, Murat Cevahir, Berkay ve Barış Yurtçu-Deniz Baysal gibi isimler de yalnız bırakmadı.