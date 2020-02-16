16.02.2020 - 11:57 |
Onur Büyüktopçu ihaneti affetmedi!
Oyuncu Onur Büyüktopçu, kendisine ait müstehcen fotoğraf ve videoları internete sızdıracağını söyleyen şantajcıya 50 bin lira vermiş ve bu kişi oyuncunun arkadaşı çıkmıştı. Arkadaşının ihanetiyle sarsılan Büyüktopçu, savcılığa başvurdu.
Kendisine ait uygunsuz fotoğrafları ve videoları internete sızdıracağını söyleyen şantajcıya 50 bin lira veren Onur Büyüktopçu, bu kişinin arkadaşı Davut G. olduğunu öğrendi.
Sabah gazetesinin haberine göre; Arkadaşının ihanetiyle sarsılan oyuncu, savcılığa başvurdu. Yapılan incelemede, Davut G.'nin telefonunda oyuncuya ait görüntüler ve yazışmalar bulundu. Şantajcıya 6 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.