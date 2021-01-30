MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Onur Büyüktopçu: Kapris yapsam değerli olurdum
30.01.2021 - 09:49 |

Onur Büyüktopçu: Kapris yapsam değerli olurdum

Sunucu Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Onur Büyüktopçu: Kapris yapsam değerli olurdum
ABONE OL

Onur Büyüktopçu, “Kilo almışsınız” diyen muhabire “Göbeğim var, yapacak bir şey yok. Kırdıracağım göbek yağlarımı, kilo vermeye çalışıyorum” diye karşılık verdi.

Projeleriyle ilgili sorular üzerine yeni sezonda kamera arkasında olacağı bir iş yapmak istediğini açıklayan Büyüktopçu, “Kamera önü mü zor, yoksa arkası mı?” sorusuna, "Kamera arkası daha zor, çünkü oyuncularla uğraşmak çok zor. İstekleri ve sorunları bitmiyor. Kime kapris yapıyorlar anlamıyorum. Benim için de belki ‘kaprisli’ diyorlardır ama yok. Belki kaprisli olsaydım daha değerli olurdum" yanıtını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde

Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde

Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

West Bromwich Diagne'den sonra Okay'ı da alıyor

West Bromwich Diagne'den sonra Okay'ı da alıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet