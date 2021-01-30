Onur Büyüktopçu: Kapris yapsam değerli olurdum

Onur Büyüktopçu, “Kilo almışsınız” diyen muhabire “Göbeğim var, yapacak bir şey yok. Kırdıracağım göbek yağlarımı, kilo vermeye çalışıyorum” diye karşılık verdi.

Projeleriyle ilgili sorular üzerine yeni sezonda kamera arkasında olacağı bir iş yapmak istediğini açıklayan Büyüktopçu, “Kamera önü mü zor, yoksa arkası mı?” sorusuna, "Kamera arkası daha zor, çünkü oyuncularla uğraşmak çok zor. İstekleri ve sorunları bitmiyor. Kime kapris yapıyorlar anlamıyorum. Benim için de belki ‘kaprisli’ diyorlardır ama yok. Belki kaprisli olsaydım daha değerli olurdum" yanıtını verdi.