Samile Mümin, 2000 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren dünyanın lider bilgi hizmetleri şirketi Experian Türkiye’de, genel müdürlük görevine getirildi. İş insanı, “Onur duydum. Sekiz yılı aşkın süredir bir arada çalıştığım ekip arkadaşlarımla yeni bir yolculuğa çıktığım için de ayrıca sevinçliyim. Önümüzdeki dönemde kullanıma sunacağımız yeni veri, içgörü ve farklı analitik platformlarla oyun kurucu rolumüzü devam ettireceğiz” dedi.