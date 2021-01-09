Onur Tuna: İğne vurup serum takabiliyorum

Geçtiğimiz gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Onur Tuna, "Pandemi sürecinde bolca müzikle ilgilendim. Uzun yıllardır müzikle uğraşıyorum biliyorsunuz, ona yoğunlaştım hep" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki oyuncu, müzik anlamında yeni sürprizleri olduğunu belirtti.

Habertürk'te yer alan habere göre; oyunculukta da kendisini geliştirdiğini söyleyen Onur Tuna, rol aldığı dizide canlandırdığı karakter ile ilgili, "Doktor rolü ile kendimi çok geliştirdim. İğne vurup serum takabiliyorum artık" şeklinde konuştu.

Onur Tuna, yabancı dile yoğunlaştığını ve ata bindiğini de söyledi.