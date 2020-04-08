Onur Tuna imajını değiştirdi

Onur Tuna, bir süredir evinden çıkmıyor. Kendini salgın nedeniyle karantinaya alan oyuncu, imajını değiştirdi. Sakallarını kesen Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görüntüsünü gözler önüne serdi.

Sakalsız pozunu ilk olarak "Depresyon yaklaşıyor" notuyla paylaşan Tuna ardından sakalsız halini beğenmeyen hayranlarına seslendi. Oyuncu, "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya" dedi.







