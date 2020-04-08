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08.04.2020 - 15:11 |

Onur Tuna imajını değiştirdi

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Onur Tuna, sakallarını kesti. İmajını değiştiren oyuncu, yeni halini takipçileriyle paylaştı.

Onur Tuna imajını değiştirdi

Onur Tuna, bir süredir evinden çıkmıyor. Kendini salgın nedeniyle karantinaya alan oyuncu, imajını değiştirdi. Sakallarını kesen Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görüntüsünü gözler önüne serdi.

Sakalsız pozunu ilk olarak "Depresyon yaklaşıyor" notuyla paylaşan Tuna ardından sakalsız halini beğenmeyen hayranlarına seslendi. Oyuncu, "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya" dedi.

Onur Tuna imajını değiştirdi
Onur Tuna imajını değiştirdi



Corona virüse yakalanan Esra Balamir'den haber varEsra Balamir, geçtiğimiz günlerde test yaptırmış ve covid-19 olduğunu açıklamıştı. Evinde tedaviye alınan Esra Balamir, takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.
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Cadde Yazarları

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