Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı

Hazar Ergüçlü ile uzun süredir birliktelik yaşayan Onur Ünlü, ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü yönetmen, önceki akşam Cihangir’de yanında bir kadınla Uçankuş TV objektiflerine takılmıştı. İkili, samimi halleriyle dikkat çekmişti.

Herkes Hazar Ergüçlü'nün bu görüntülerle ilgili ne diyeceğini merak ederken, Onur Ünlü'nün paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı.

Bir araya gelen Ergüçlü ile Ünlü'nün aralarında sorun olmadığı görüldü. 47 yaşındaki yönetmen, Instagram hesabının hikaye bölümünden oyuncu sevgilisini fotoğrafını paylaştı. İkili, "Ayakkabıları kes" notunu taşıyan paylaşım ile "iyiyiz" mesajı verdi.