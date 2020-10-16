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16.10.2020 - 17:47 |

Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, geçtiğimiz akşam genç bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Ergüçlü'nün tavrı merak edilirken, ünlü yönetmenden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı
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Hazar Ergüçlü ile uzun süredir birliktelik yaşayan Onur Ünlü, ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü yönetmen, önceki akşam Cihangir’de yanında bir kadınla Uçankuş TV objektiflerine takılmıştı. İkili, samimi halleriyle dikkat çekmişti.

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Onur Ünlü başka bir kadınla sarmaş dolaş!

Herkes Hazar Ergüçlü'nün bu görüntülerle ilgili ne diyeceğini merak ederken, Onur Ünlü'nün paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı.

Bir araya gelen Ergüçlü ile Ünlü'nün aralarında sorun olmadığı görüldü. 47 yaşındaki yönetmen, Instagram hesabının hikaye bölümünden oyuncu sevgilisini fotoğrafını paylaştı. İkili, "Ayakkabıları kes" notunu taşıyan paylaşım ile "iyiyiz" mesajı verdi.

Onur Ünlüden Hazar Ergüçlü paylaşımı

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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