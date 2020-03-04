Yakın arkadaşı Murtaza Altınkaya ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten İzzet Yıldızhan, gazetecilerin soruları üzerine, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Allah, Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Bir yandan da sınır da yaşanan dram beni mahvediyor. Oradaki çocukları görünce içim parçalanıyor. Sonuçta ben de bir babayım. Kimse evlatlarının o halde olmasını istemez" dedi.