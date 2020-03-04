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HaberlerMagazin Haberleri 'Oradaki çocukları görünce içim parçalanıyor'
04.03.2020 - 17:53 | | MESUT YILMAZ

'Oradaki çocukları görünce içim parçalanıyor'

İşlerinden dolayı İstanbul-İzmir arası mekik dokuyan şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

'Oradaki çocukları görünce içim parçalanıyor'

Yakın arkadaşı Murtaza Altınkaya ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten İzzet Yıldızhan, gazetecilerin soruları üzerine, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Allah, Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Bir yandan da sınır da yaşanan dram beni mahvediyor. Oradaki çocukları görünce içim parçalanıyor. Sonuçta ben de bir babayım. Kimse evlatlarının o halde olmasını istemez" dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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