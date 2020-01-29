Ordu’ya hayran kaldı

Keremcem, ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ filmi için gittiği Ordu’nun yemeklerine hayran kaldı. Fatsalı Hünkar Restoran’a giden oyuncu, “Benim kilo takıntım yok, lezzet düşkünüyüm. Kuymaka bayıldım. Kiremit kebabı muhteşemdi. Bir sürü yer gezdim ve bu şejirde çok mutlu oldum. Doğası, insanı ve yemekleri muhteşem. İnci gibi bir yer. Tepede bir otelde kalıyorum. Tablo gibi bir şehir tepeden bakınca” diye konuştu.