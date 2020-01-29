MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ordu’ya hayran kaldı
29.01.2020 - 07:50 |

Ordu’ya hayran kaldı

Keremcem, ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ filmi için gittiği Ordu’nun yemeklerine hayran kaldı.

Ordu’ya hayran kaldı

Keremcem, ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ filmi için gittiği Ordu’nun yemeklerine hayran kaldı. Fatsalı Hünkar Restoran’a giden oyuncu, “Benim kilo takıntım yok, lezzet düşkünüyüm. Kuymaka bayıldım. Kiremit kebabı muhteşemdi. Bir sürü yer gezdim ve bu şejirde çok mutlu oldum. Doğası, insanı ve yemekleri muhteşem. İnci gibi bir yer. Tepede bir otelde kalıyorum. Tablo gibi bir şehir tepeden bakınca” diye konuştu.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu öğretiyorum

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu öğretiyorum

Ece Erken, Eymen'in hızına yetişemedi

Ece Erken, Eymen'in hızına yetişemedi

Seda Bakan: Hemen kızımın yanına gideceğim

Seda Bakan: Hemen kızımın yanına gideceğim

Başak Sayan'ın alışveriş keyfi

Başak Sayan'ın alışveriş keyfi

Sıradaki Haber