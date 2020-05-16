Orhan Gencebay: Corona virüse kabadayılık yapmanın alemi yok

Corona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan Orhan Gencebay, "İki aydan fazladır evdeyiz. Evde çalışmaya alıştım. Yeni besteler yapıyorum, sazımı çalıyorum, kitap okuyorum, dinliyorum, fikirler üretiyorum” dedi.

"SANAT CAMİASI SON DERECE ZORDA"

Usta sanatçı, sanat camiası ile ilgili soruya, “Bu konu benim birinci derecede ilgilendiğim ve bildiğim bir konu. Sanatçıyı yaşat ki sanat yaşasın. Sanat camiası son derece zorda. Böyle bir zor görmedim. Maddi durumu çok iyi olan 5-10 sanatçı var. Ancak meslek birliklerine kayıtlı 20 binin üzerinde sanatçı, kayıtlı olmayan 50-60 bin sanatçı var. Memur sanatçılarımız ise birkaç bin kişi. Sanat ve müzik alanında hayat durmuştur. Maddi ve manevi haklarını alamadıkları için yaşayamıyorlar. Yöneticilerimiz, vasıfsız işçi statüsünden çıkarmalı sanatçıları. Emeklilik gibi bir güvenceleri yok. Hatta yemeğe ekmekleri yok. Bazı arkadaşlarımız yardımlar yapıyor. Geçen sene, dünyada üretim olarak 300 bin albüm adedi var, bizde ise 200 adet. Türkiye en son gelen ülkeler arasında. Herkes sanıyor ki sanatçı eğlence adamı, magazin adamı.” ifadelerini kullandı.

“CORONA SİLAHINI ÇEKMİŞ, MEYDAN OKUYOR”

Gencebay, ülkemizde uygulanan corona virüs tedbirleri hakkında, “Harika bir başarı ile gidiyoruz. Eksiğimiz olabilir ama devletimizi kutluyorum, gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızı, Sağlık Bakanımızı kutluyorum. Sağlık elemanlarımızda ülkemizi savunan, canını ülkemize için feda etmeye hazır Mehmetçik gibi çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Corona'ya kabadayılık yapmanın alemi yok. O silahını çekmiş bize meydan okuyor. Cumhurbaşkanı ne derse, ilgililer, Bilim Kurulu ne derse onu yapın" şeklinde konuştu.