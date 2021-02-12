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12.02.2021 - 14:26 |

Orhan Gencebay: Nazara geldik

Geçtiğimiz ay Bebek'te yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kıran usta sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi.

Orhan Gencebay: Nazara geldik
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Kırık parmağına atel takılan Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile alışverişe çıktı. 76 yaşındaki sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Orhan Gencebay: Nazara geldik

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak tek başına poz veren Gencebay, "Her yerde hayranlarımın olması beni duygulandırıyor, başıma bir şey gelse hemen ulaşmaya çalışıyorlar. Nazara geldik, ufak bir kaza geçirdim ama şimdi çok iyiyim" dedi.

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