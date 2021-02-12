Orhan Gencebay: Nazara geldik

Kırık parmağına atel takılan Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile alışverişe çıktı. 76 yaşındaki sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak tek başına poz veren Gencebay, "Her yerde hayranlarımın olması beni duygulandırıyor, başıma bir şey gelse hemen ulaşmaya çalışıyorlar. Nazara geldik, ufak bir kaza geçirdim ama şimdi çok iyiyim" dedi.