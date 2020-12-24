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24.12.2020 - 11:09 | | İSTANBUL (AA)

Orhan Gencebay'a hakarete para cezası!

Usta sanatçı Orhan Gencebay'a yönelik Instagram üzerinden 'yalaka' ifadesini kullanarak 'hakaret' ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa bin 500 lira adli para cezası verildi.

Orhan Gencebay'a hakarete para cezası!
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İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davaya ilişkin açıklanan gerekçeli kararda, sanık S.S hakkında şikayetçi müdahil Orhan Gencebay'ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve 24 Ocak 2020'de sanığın 'hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandığı belirtildi.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, "hesabın kendisine ait olduğu ve soruşturma konusu 'Rexona kullansan yeter yalaka' şeklindeki yazıyı hakaret değil espri amaçlı yazdığı" beyanında bulunduğu aktarılan kararda, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından uzlaştırma işlemleri için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

"PİŞMANIM, BERAATİMİ İSTİYORUM"
Sanık S.S'nin yargılama aşamasındaki savunmasında, Gencebay'ın türküleriyle büyümüş biri olarak bir art niyetinin olmadığını söylediği aktarılan kararda, "Bu paylaşımın öyle anlaşılmasından ötürü kendisinden özür diliyorum. Pişmanım, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gerekçeli kararda, savcılık mütalaasında sanığın suç tarihi olan 15 Eylül 2018'de müştekinin hastalığı nedeniyle yapılan bir paylaşıma yaptığı yorumun müştekiye yönelik 'aleni hakaret' suçunu oluşturduğu belirtilerek, sanığın suçtan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği vurgulandı.

Mahkeme, sanığın olay tarihinde 'Instagram' adlı sosyal paylaşım sitesiyle söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi.

VEKALET ÜCRETİ CEZADAN FAZLA
Sanık S.S'yi 'hakaret' suçundan günlüğü 20 liradan 75 gün olmak üzere bin 500 lira adli para cezasına çarptıran ve bunun 20 eşit taksitle ödenmesine hükmeden mahkeme, sanığın geçmişteki hali, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamış olması, mağdurun zararının giderilmiş olmasını göz önünde bulundurarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme ayrıca 3 bin 400 lira vekalet ücretinin de sanıktan alınarak müdahil Orhan Gencebay'a verilmesini hükme bağladı.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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