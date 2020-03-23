23.03.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
Orman piştisi
Üç sene birlikte olduktan sonra geçtiğimiz yıl ayrılan Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, Belgrad Ormanı’nda pişti oldu.
Üç sene birlikte olduktan sonra geçtiğimiz yıl ayrılan Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, Belgrad Ormanı’nda pişti oldu. Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz’la yürüyüş yaparken, Sokullu ve iki aydır birlikte olduğu Eda Gürkaynak’la karşılaştı. Bir anda eski sevgilisini karşısında gören Tüzünataç ve Suyabatmaz ters yöne doğru yürümeye başladı.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.