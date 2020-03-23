Orman piştisi

Üç sene birlikte olduktan sonra geçtiğimiz yıl ayrılan Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, Belgrad Ormanı’nda pişti oldu. Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz’la yürüyüş yaparken, Sokullu ve iki aydır birlikte olduğu Eda Gürkaynak’la karşılaştı. Bir anda eski sevgilisini karşısında gören Tüzünataç ve Suyabatmaz ters yöne doğru yürümeye başladı.