Örnek davranış

İzzet Yıldızhan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakımlarında görev alan sağlık çalışanlarına, yemek jesti yaptı. Şarkıcı, Bereket Döner’in başlattığı kampanyaya destek vererek, döner ve Osmanlı şerbeti gönderdi.