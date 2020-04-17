MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Örnek davranış
17.04.2020 - 07:00 |

Örnek davranış

İzzet Yıldızhan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakımlarında görev alan sağlık çalışanlarına, yemek jesti yaptı.

Örnek davranış

İzzet Yıldızhan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakımlarında görev alan sağlık çalışanlarına, yemek jesti yaptı. Şarkıcı, Bereket Döner’in başlattığı kampanyaya destek vererek, döner ve Osmanlı şerbeti gönderdi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den eğlenceli videoİbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birlikte evlerinde karantinada. Çift, sosyal medyadan eğlenceli hallerini paylaşmaya devam ediyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Virüs sıcaklığı kaybettirdi

Virüs sıcaklığı kaybettirdi

Moral için...

Moral için...

Dua Lipa tadını çıkarıyor!

Dua Lipa tadını çıkarıyor!

Sahne onların

Sahne onların

Sıradaki Haber